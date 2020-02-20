Новые меры поддержки оленеводства на Ямале улучшили качество мяса

20 Февр. 2020 2020-02-20T12:02:41+03:00

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В 2019 году на Ямале было заготовлено более 2 тысяч тонн мяса оленя. В кампании участвовало свыше 50 оленеводческих организаций, а также оленеводы-частники. Как отметил первый заместитель руководителя окружного Департамента АПК Андрей Рубашин, новые меры поддержки отрасли улучшили качество оленины.

В минувшем году, по поручению губернатора, был увеличен объем господдержки для национальных общих и малых оленеводческих хозяйств. По результатам убойной кампании 2019 года эти категории хозяйств увеличили объемы и улучшили качество сдаваемого мяса.

Большая часть заготовленного мяса (76%) была отнесена к I категории. Также по результатам убойной кампании 2019 года произошел рост среднего убойного веса животных с 33 кг до 36 кг, или на 9%. Убой проводился на 11 сертифицированных заготовительных комплексах, позволяющих производить безопасную продукцию.

В этом году регион перейдет ко второму этапу госсподдержки оленеводов. В убойную кампанию повышение цены за сданное мясо коснётся абсолютно всех оленеводческих хозяйств округа – они будут получать на убойных комплексах по 450 рублей за килограмм мяса первой категории и 150 рублей – второй. Ранее оленину принимали по ценам 170 и 120 рублей соответственно.

По мнению ямальских депутатов, такой подход не только повысит доходы оленеводов, но существенно ослабит тундровой убой. При этом повышение цены за сданное мясо не скажется на потребителях внутреннего рынка – рост цены на оленину не прогнозируется, заверили в Заксобрании ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU