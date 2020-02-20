2020-02-20T11:48:16+03:00
Общество

На Ямале установили единые дни действия «сухого закона»

Анна Полякова
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На Ямале установили единые дни действия «сухого закона»На Ямале установили единые дни действия «сухого закона»Фото: Ольга Крыльцова
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На Ямале установили единые дни, в которые нельзя купить алкоголь. Законопроект депутаты Законодательного Собрания ЯНАО поддержали сегодня, 20 февраля. В перечень дней «сухого закона» вошли 1 мая, 9 мая, «Последний звонок», День молодежи, День знаний, а также день города, района, поселка, села, деревни, муниципального образования.

Как пояснил председатель Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по развитию агропромышленного комплекса и делам КМНС Марат Абдрахманов, перечень единых дней установлен на основе анализа муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих торговлю алкоголем в дни массовых гуляний.

- В городах и поселках и раньше ограничивали реализацию спиртных напитков в дни массовых гуляний, теперь это закрепляем законодательно. Наша главная цель – повышение культуры потребления алкоголя населением, – пояснил Марат Абдрахманов.

Кроме того, законопроектом ограничивается розничная продажа алкогольной продукции в торговых точках, расположенных в многоквартирных жилых домах. При этом предпринимателям дается переходный период в течение года. За это время сменить дислокацию или перестроиться должны 57 торговых объектов, из которых 19 торгуют пивом, сидром, медовухой и др.

Согласно выборочному опросу, у ямальцев нет однозначного мнения – половина высказалась за полный запрет, другие посчитали эти меры необязательными.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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