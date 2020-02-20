20 Февр. 2020 2020-02-20T10:48:51+03:00

Ямальцам разрешили собирать валежник с помощью ручных пил и топоров Фото: pixabay.com

Депутаты ЯНАО будут вносить корректировки в закон при необходимости

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Теперь ямальцы смогут заготавливать и собирать валежник для личных нужд только с применением ручных инструментов – ручных пил и топоров.

Ямальские депутаты 20 февраля приняли в первом и окончательном чтениях изменения в окружной Закон «О регулировании лесных отношений на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

В законе уточняется, что сбор валежника должен производиться без повреждения почвенного покрова, подроста и молодняка ценных пород, лесных культур.

Депутаты Заксобрания ЯНАО будут осуществлять мониторинг реализации данного закона и при необходимости вносить в него корректировки.

Напомним, ранее метод сбора валежника не регламентировался законодательно, собирать его могли с помощью любых инструментов и техники, в результате чего под видом валежника мог быть вывезен здоровый лес.

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ИСТОЧНИК KP.RU