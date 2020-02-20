2020-02-20T10:37:42+03:00
Общество

С начала года на Ямале добыто около 400 тонн рыбы

Вылов сиговых стартует в середине июня
Анна Полякова
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С начала года на Ямале добыто около 400 тонн рыбы Фото: yanao.ruС начала года на Ямале добыто около 400 тонн рыбы Фото: yanao.ru
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Десять ямальских предприятий с начала года добыли около 400 тонн рыбы. Наибольшая часть улова – у Новопортовского рыбозавода, добывшего 140 тонн рыбы, что на 22 тонны больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщает региональный департамент АПК, предприятие ведет промысел в районе поселка Яптик-Сале в Обской губе, где сейчас разрешена только добыча ряпушки. Ее вылов рыбозавод будет вести до 1 апреля, после чего бригады до 20 июня будут рыбачить на промысловых участках близ Нового Порта. На магистрали реки Обь сейчас разрешён лов только частиковых видов рыб – щуки, карася, язя, плотвы, налима. Вылов сиговых стартует в середине июня.

Как сообщает правительств ЯНАО, в летнюю путину ямальские рыбодобытчики спустят на воду обновленные плашкоуты – по программе модернизации промыслового флота в 2019 году было отремонтировано 12 судов для Горковского рыбозавода и рыбопромыслового предприятия в Аксарке.

Программа модернизации флота началась в 2018 году. В прошлогоднюю путину предприятия, получившие обновленные суда, нарастили объемы рыбодобычи на 120 тонн. В этом году планируется приобрести три новых плашкоута – для Салемальского рыбозавода и совхоза «Байдарацкий», а также отремонтировать 12 единиц флота для семи предприятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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