Почти 4 тысячи самосвалов завезут материалы для реконструкции аэродрома Нового Уренгоя

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:12:59+03:00

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В аэропорту Нового Уренгоя приступили к завозу материалов для отсыпки обочин в рамках масштабной реконструкции взлетно-посадочной полосы. Всего к началу производства работ 3,8 тысяч самосвалов завезут более 65 тысяч кубометров грунта и более 10 тысяч тонн щебня различной фракции. С учетом климатических условий Крайнего Севера активный этап строительных работ начнется в июне.

Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут производиться во время промежутков между полетами воздушных судов по 16 часов. В ходе подготовительных работ к реконструкции взлетно-посадочной полосы на территорию аэродрома завозятся инертные материалы: грунт, щебень, а также строительная техника.

Первый этап реконструкции аэродрома был частично реализован в минувшем году. За небольшой период прошедшего строительного сезона уложили асфальтобетон на рулежных дорожках на площади более 10 тыс. кв. м, обустроили водопропускную трубу под магистральной рулежной дорожкой.

Согласно концессионному соглашению между ООО «Уренгойаэроинвест» и администрацией ЯНАО реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Новый Уренгой должна быть выполнена до конца 2020 года. Реконструкция продлится три года и завершится в 2021 году, сообщили в пресс-службе аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU