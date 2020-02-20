20 Февр. 2020 2020-02-20T10:02:13+03:00

В Ноябрьске разыскивают убийцу женщины, тело которой нашли в квартире Фото: Ольга Крыльцова

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В Ноябрьске возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины со следами насильственной смерти. Как ранее писала «Комсомольская правда – Ямал», 19 февраля 2020 года в квартире дома по улице Магистральная обнаружена мертвая женщина. У жертвы выявлены многочисленные повреждения в области головы и туловища.

В настоящее время следствием установлена личность 51-летней погибшей, а также причина ее смерти – закрытая черепно-мозговая травма. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление причастного к совершению преступления.

Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU