2020-02-20T08:51:12+03:00
Общество

На фактории «Кар-Нат» дадут старт Дням оленевода на Ямале

В гонках планируют участвовать порядка сотни упряжек
Анна Полякова
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Пуровские оленеводы района дадут старт Дням оленевода на Ямале Фото: правительство ЯНАОПуровские оленеводы района дадут старт Дням оленевода на Ямале Фото: правительство ЯНАО
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На фактории «Кар-Нат» Пуровского района в восьмой раз состоятся соревнования по национальным видам спорта. Их проведут 21 и 22 февраля. По предварительным данным, в гонках планируют участвовать порядка сотни упряжек. В соревнованиях свои команды представят все сельскохозяйственные предприятия района, а в гонках на оленьих упряжках проявят себя и оленеводы-частники.

В первый день пройдут состязания в метании тынзяна на хорей, лыжные гонки, состязания в тройном национальном прыжке, силами померятся мастера национальной борьбы и перетягивания палки. Соревновательная программа завершится прыжками через нарты.

Второй день праздника будет посвящен гонкам на оленьих упряжках. Завершится праздник церемонией награждения победителей. Организаторы готовят для гостей конкурсы национальной одежды, фольклора и праздничный концерт.

По традиции во время соревнований на Кар-Нате будет организована выездная торговля, открыты точки с горячим чаем и выпечкой. За безопасностью и здоровьем гостей и участников праздника будут следить представители РОВД, казачества, медицинские работники. Накануне гонок все участники состязаний в обязательном порядке пройдут медосмотр.

Напомним, общерайонными состязаниями на кубок главы Пуровского района на фактории «Кар-Нат» откроется весенний марафон спортивных и праздничных мероприятий, посвященных Дню оленевода, они пройдут во всех поселениях района.

Последними 28 марта праздник отметят оленеводы совхоза «Пуровский» в заполярном Самбурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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