2020-02-20T08:35:29+03:00
Спорт

Легенды отечественного хоккея выйдут на уренгойский лёд

Олимпийские чемпионы проведут мастер-класс
Анна Полякова
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Легенды отечественного хоккея выйдут на уренгойский лёд Фото: puradm.ruЛегенды отечественного хоккея выйдут на уренгойский лёд Фото: puradm.ru
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В Уренгое Пуровского района легенды Советского и Российского хоккея проведут мастер-класс. На уренгойский лед выйдут олимпийские чемпионы Александр Якушев и Сергей Бабинов, а также заслуженный мастер спорта России Александр Гуськов.

В течение двухдневного визита именитым спортсменам предстоит встретиться со спортсменами и жителями, провести теоретические и практические семинары для тренеров, поделиться бесценным опытом с защитниками и нападающими ДЮСШ «Геолог».

После этого ямальцам выпадет уникальная возможность сразиться с легендами в мачте и отточить полученные знания на ледовой арене. Гости сыграют в «Матче со звездами», противостоять им будет взрослая сборная команда «Геолог». В ее составе выпускники и тренеры–преподаватели спортшколы.

К слову, для воспитанников уренгойского хоккейного клуба приезд именитых гостей послужит стимулом к новым победам. В 2021 году спортшкола «Геолог» отметит свой 35 летний юбилей. В ДЮСШ «Геолог» ежегодно занимается 275 человек. Воспитанники школы в разные годы становились серебряными и бронзовыми призерами Всероссийских турниров на приз клуба «Золотая шайба», чемпионами международного турнира г. Освего США, являются 14-тикратными чемпионами ЯНАО.

Для Александра Якушева эта встреча с Уренгоем - не первая. 30 лет назад в качестве тренера команды «Спартак» он приезжал в геологический поселок, чтобы выступить на новой ледовой арене «Геолог», где по сей день и тренируются хоккеисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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