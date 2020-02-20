Ноябрянам пообещали за сутки избавить город от последствий метели

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:34:36+03:00

У ноябрян просили прощения за неудобства во время уборки снега Фото: Администрация Ноябрьска

У горожан просили прощения за неудобства во время уборки снега

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Компания «Севердорстрой» извинилась перед ноябрянами за причиненные неудобства во время уборки снега после метели. Подрядчик разместил пост на своей странице в Инстаграм с объяснениями ситуации.

В сообщении говорится, в связи с прошедшей сильной метелью и снегопадом, компания приносит прощения за предоставленные неудобства по расчистке тротуаров и проезжей части города. В свое оправдание дорожные службы привели стандарты, в которых указано, что при толщине рыхлого слоя снега до 10 см время на уборку тротуара составляет одни сутки.

В дирекции компании пообещали, что именно за это время планируется расчистить дороги и тротуары, максимально устранив последствия сильной метели.

Как сообщили в администрации города, уже сейчас расчищены тротуары на самых протяженных и оживленных улицах города: Мира, Советская, 60 лет СССР, Холмогорская, Изыскателей. Сообщение подкреплено фотографиями с результатами работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU