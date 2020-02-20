Два человека пострадали в «перевертыше» на ямальской трассе

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:08:16+03:00

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В перевернувшейся машине на трассе Новый Уренгой-Ямбург пострадали два человека. Авария произошла 19 февраля в 14.10 на 40 километре автодороги.

Госавтоинспекция сообщает, что водитель автомобиля TOYOTA не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительным данным он не учел скорость движения, особенности и состояния транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. Отмечается, что в это время была плохая видимость из-за непогоды. В результате ДТП водитель и пассажир травмированы.

По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 18 ДТП, в результате которых два человека травмированы. С начала 2020 года в 883 зарегистрированных ДТП, погибли десять человек и 69 травмированы, в их числе пять детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU