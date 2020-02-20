2020-02-20T06:27:42+03:00
Общество

В Ноябрьске за год демонтируют больше 70 ветхих строений

Сейчас в процессе расселения 20 аварийных домов
Анна Полякова
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В Ноябрьске за год демонтируют больше 70 ветхих строений Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске за год демонтируют больше 70 ветхих строений Фото: Администрация Ноябрьска
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В этом году в Ноябрьске планируют демонтировать порядка 70 ветхих строений. Об этом рассказал глава города Алексей Романов во время прямого эфира в Инстаграм 19 февраля.

При этом, как отметил мэр, эта цифра может увеличиться. 16 частично расселенных домов в городе тоже могут войти в планы по демонтажу 2020 года. Муниципалитет не станет снижать набранные темпы и активная работа в городе по сносу аварийного жилья и переселению местных жителей в новые дома будет продолжена.

Департамент имущественных отношений сейчас занят расселением 20 аварийных домов и планирует завершить все мероприятия к концу года.

В администрации города напомнили, что в 2019 году в Ноябрьске было демонтировано 43 аварийных строения. Все эти площади в дальнейшем будут активно застраиваться. За минувший год 129 семей Ноябрьска переехали из ветхих домов в благоустроенное жилье. 246 семей, проживающих в аварийном фонде, получили возмещение и приобрели новые квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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