2020-02-20T05:19:19+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 февраля: тепло, ожидается снег

Температура воздуха -1... -6 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 20 февраля: тепло, ожидается снегПогода на Ямале 20 февраля: тепло, ожидается снегФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

В четверг, 20 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 5 градусов. Пасмурно, снег будет идти почти весь день. Ветер восточного направления 3 м/с.

В Ноябрьске -1 градус, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -6 градусов, пасмурно, снег – в первой половине дня. Ветер северный 3 м/с.

В Надыме -5 градусов. Пасмурно, после обеда пойдет снег. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2 м/с.

В Губкинском ноль градусов, пасмурно, снегопад. Ветер западный 3 м/с.

В Тарко-Сале - 1 градус, пасмурно. Снег разной интенсивности – в течение дня. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко -1 градус. Днем пасмурно и снежно. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -6 градусов, пасмурно, небольшой снег. Восточный ветер 3 м/с.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ноябрьске разыскивают убийцу женщины, тело которой нашли в квартире
На фактории «Кар-Нат» дадут старт Дням оленевода на Ямале
Легенды отечественного хоккея выйдут на уренгойский лёд
Ноябрянам пообещали за сутки избавить город от последствий метели
Два человека пострадали в «перевертыше» на ямальской трассе
В Ноябрьске за год демонтируют больше 70 ветхих строений
Погода на Ямале 20 февраля: тепло, ожидается снег
Тазовчанина с опасным заболеванием лишили водительских прав
В Салехарде этим летом благоустроят 15 дворов
Причиной отключения электричества в Лабытнанги оказался брак деталей
В Салехарде проверили качество уборки снега и сосулек
Школу в Харпе оштрафовали за бесконтрольный интернет
В Салехарде открылась выставка исторических фотографий города
Ямальские учёные создали 3D модель ледника Обручева
Новоуренгойский наркоторговец сел за «закладки» на 13 лет
Ноябрьск готовится к Масленице и прощается с новогодней сказкой
Семнадцать автомобилей застряли в сугробах на запрещенном проезде в ЯНАО
В Ноябрьске обнаружили тело убитой женщины
Фёдор Конюхов в марте отправится в экспедицию на Ямал
Штормовой ветер в Ноябрьске уложил праздничную конструкцию
Самый большой объект здравоохранения на Ямале построят в Ноябрьске
Педагогу погибшего картингиста дали условный срок
Ветераны Ямала сразились в шахматном турнире
На Ямале открыли региональные дороги после метели
На трассе Сургут-Салехард водитель иномарки спровоцировал ДТП на встречке
«Хендай Солярис» сбил двух девушек в Сургуте