Погода на Ямале 20 февраля: тепло, ожидается снег
В четверг, 20 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 5 градусов. Пасмурно, снег будет идти почти весь день. Ветер восточного направления 3 м/с.
В Ноябрьске -1 градус, пасмурно, снег. Ветер юго-западный 7 м/с.
В Новом Уренгое -6 градусов, пасмурно, снег – в первой половине дня. Ветер северный 3 м/с.
В Надыме -5 градусов. Пасмурно, после обеда пойдет снег. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2 м/с.
В Губкинском ноль градусов, пасмурно, снегопад. Ветер западный 3 м/с.
В Тарко-Сале - 1 градус, пасмурно. Снег разной интенсивности – в течение дня. Ветер юго-западный 5 м/с.
В Муравленко -1 градус. Днем пасмурно и снежно. Ветер юго-западный 7 м/с.
В Лабытнанги -6 градусов, пасмурно, небольшой снег. Восточный ветер 3 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU