Тазовчанина с опасным заболеванием лишили водительских прав

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:21:22+03:00

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В Тазовском районе мужчине с опасным заболеванием не позволили больше садиться за руль. Местная прокуратура провела проверку по информации ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» исполнения законодательства о безопасности дорожного движения на территории муниципального образования.

Выяснилось, что тазовчанин состоит на диспансерном учете у врача-нарколога районной больницы с диагнозом хронический алкоголизм 2 стадии зависимости. При этом мужчина имеет право на управление транспортными средствами категорий "В, ВI, С, СI, Д, ДI, ВЕ, СЕ, СIЕ, М", а также самоходными машинами категории "AI, AII, AIII, B, C, E, F".

Прокурор обратился в суд с иском о прекращении права на управление транспортными средствами. Аргументом стало имеющееся у него заболевание, которое является противопоказанием к управлению машинами, поскольку создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц

- Решением Тазовского районного суда исковые требования прокурора полностью удовлетворены, - сообщили в региональном ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU