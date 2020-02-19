В Салехарде этим летом благоустроят 15 дворов

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:10:13+03:00

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В 2020 году будет благоустроено 15 салехардских дворов. Работы будут проведены в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает администрация ямальской столицы, опубликовав список территорий на своем официальном сайте.

Во дворах обустроят проезды, освещение, установят лавочки и урны. В марте уже начнутся мероприятия по отбору подрядных организаций, которые будут благоустраивать дворовые территории многоквартирных домов.

Кроме того, в рамках программы «Комфортная городская среда» в Салехарде появятся дополнительные объекты благоустройства. Три новые детские игровые площадки будут оборудованы в мкр. Брусничный, на ул. Зои Космодемьянской, д. 69 и ул. Ямальская, д. 15.

Самое долгожданное событие этого года – благоустройство Лебяжьего озера. Между тем, активисты ветеранских организаций города ждут появления памятника ветеранам боевых действий, который будет возведён в парке Победы этим летом. Эта инициатива также получила поддержку в ходе голосования на портале «Живём на Севере».

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ИСТОЧНИК KP.RU