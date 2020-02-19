Причиной отключения электричества в Лабытнанги оказался брак деталей

19 Февр. 2020 2020-02-19T16:02:28+03:00

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Прокуратура Лабытнанги по поручению регионального ведомства провела проверку после ЧП в городе 16 января, когда 627 многоквартирных домов остались без электричества. Выяснилось, что причиной отключения электроснабжения города явился производственный брак комплектующих деталей системы защиты энергоблока.

При этом филиал «Передвижные электростанции «Лабытнанги» ПАО «Передвижная энергетика», являющейся энергоснабжающей организацией, нарушил Правила расследования причин аварий в электроэнергетике и соответствующее расследование надлежащим образом не проводилось.

Причина аварийной ситуации была не установлена, уведомление о произошедшей аварии в Северо-Уральское управление Ростехнадзора в установленные сроки не направлено.

Такие же нарушения закона выявлены по фактам отключений электроснабжения, случившихся в ноябре-декабре 2019 года.

После прокурорского вмешательства виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. По фактам сокрытия аварийных ситуаций в электроэнергетике в отношении ресурсоснабжающей организации и директора ее филиала возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, которые направлены в мировой суд, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU