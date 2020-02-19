В Салехарде проверили качество уборки снега и сосулек

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:46:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде 19 февраля состоялся рейд по проверке качества очистки от снега придомовых территории, а также кровель многоквартирных домов от наледи и сосулек.

С недавнего времени в рейдах активное участие принимают члены Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Совет был создан по инициативе главы города Салехарда Алексея Титовского для обеспечения общественного участия при решении вопросов ЖКХ.

Представители контролирующих органов посетили семь адресов. По всем выявленным нарушениям будут составлены акты и переданы в надзорные органы.

- Считаю, что управляющим компаниям не нужно дожидаться предписаний, нужно вовремя решать проблему. Особенно то, что касается сосулек, потому что это опасно. Они должны сбиваться сразу, как появляются. Наша задача – осуществлять народный контроль и добиваться того, чтобы в городе была создана безопасная среда, и таких нарушений становилось всё меньше, - отметил депутат гордумы Роман Арефьев.

За январь-февраль этого года сотрудники департамента городского хозяйства проверили очистку придомовых территорий и кровель домов по 90 адресам. На 52 из которых – выявлены нарушения. По 43 фактам – УК отработали замечания в процессе проверки, 9 – не отреагировали на замечания и к ним применили меры административной ответственности, УК оштрафованы.

- Список адресов для проверок мы формируем на основе плана и обращений жителей города, - отметил заместитель начальника департамента городского хозяйства‚ начальник управления ЖКХ Анатолий Рогожников.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU