2020-02-19T15:31:57+03:00
Происшествия

Школу в Харпе оштрафовали за бесконтрольный интернет

Система контентной фильтрации не ограничивает в полной мере доступ учащихся к информации
Анна Полякова
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Школу в Харпе оштрафовали за бесконтрольный интернет Фото: pixabay.comШколу в Харпе оштрафовали за бесконтрольный интернет Фото: pixabay.com
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Прокуратура Приуральского района выявила в школе п. Харп нарушение федерального законодательства о защите несовершеннолетних в сфере образования. Выяснилось, что в здании образовательного учреждения в кабинете информатики на персональных компьютерах доступ к сети Интернет был абсолютно не ограничен.

Одновременно в школе используемая система контентной фильтрации не ограничивает в полной мере доступ учащихся к информации, запрещенной для распространения среди детей.

В результате на одном из общедоступных персональных компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет по соответствующим запросам обнаружен не ограниченный доступ к запрещённым ресурсам. Речь идет о сайтах, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, не соответствующих задачам образования, в том числе информации включенной в Федеральный список экстремистских материалов, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Прокуратура района возбудила административное дело, по результатам рассмотрения которого образовательное учреждение привлечено к ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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