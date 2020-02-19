Школу в Харпе оштрафовали за бесконтрольный интернет

19 Февр. 2020 2020-02-19T15:31:57+03:00

Система контентной фильтрации не ограничивает в полной мере доступ учащихся к информации

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Приуральского района выявила в школе п. Харп нарушение федерального законодательства о защите несовершеннолетних в сфере образования. Выяснилось, что в здании образовательного учреждения в кабинете информатики на персональных компьютерах доступ к сети Интернет был абсолютно не ограничен.

Одновременно в школе используемая система контентной фильтрации не ограничивает в полной мере доступ учащихся к информации, запрещенной для распространения среди детей.

В результате на одном из общедоступных персональных компьютеров, имеющих выход в сеть Интернет по соответствующим запросам обнаружен не ограниченный доступ к запрещённым ресурсам. Речь идет о сайтах, наносящих вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, не соответствующих задачам образования, в том числе информации включенной в Федеральный список экстремистских материалов, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Прокуратура района возбудила административное дело, по результатам рассмотрения которого образовательное учреждение привлечено к ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU