2020-02-19T15:15:59+03:00
Общество

В Салехарде открылась выставка исторических фотографий города

Снимки для выставки краевед искал в фондах и архивах
Анна Полякова
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В Салехарде открылась выставка фотографий города Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде открылась выставка фотографий города Фото: Администрация Салехарда
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Выставка фотографий под названием «Салехард в XX-XXI веках» открылась в здании администрации Салехарда. Она приурочена к предстоящему 425-летию города и 90-летию со дня образования округа. Экспозиция демонстрирует, как изменились улицы города с течением времени.

По словам автора выставки краеведа, старожила Геннадия Сысолятина, снимки для выставки он искал в фондах МВК им. И.С. Шемановского, в архивах окружной газеты.

- В моём семейном архиве сохранились редкие снимки, например, ныне уже не существующей улицы Ненецкой. Она попала в кадр случайно, во время практических занятий фотокружка в Клубе юных моряков, - отметил Геннадий Сысолятин.

Он постоянно находится в творческом поиске – как прославить родной город. Он записал свои воспоминания о Салехарде, которые переданы в муниципальный архив – за это в торжественной обстановке краеведу вручили благодарность.

- У каждого из нас с улицами и домами города связано очень много личных воспоминаний. Уверен, что через пару лет эту коллекцию пополнят фотографии с новыми микрорайонами и зданиями, которые уже сейчас строятся в нашем городе, - обратился к гостям с приветственным словом градоначальник Алексей Титовский.

Выставка из 50 фотографий будет кочевой. В мэрии она будет находиться до 18 марта. Далее работы автора будут показаны в учебных заведениях города, учреждениях культуры и в популярных для горожан местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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