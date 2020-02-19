2020-02-19T14:59:16+03:00
Общество

Ямальские учёные создали 3D модель ледника Обручева

С 1953 года он сократился более чем в два раза
Анна Полякова
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Ямальские учёные создали 3D модель ледника Обручева Фото: yanao.ruЯмальские учёные создали 3D модель ледника Обручева Фото: yanao.ru
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Ученые создали цифровую модель знаменитого ледника Обручева, который в середине XX века считался одним из эталонов по изученности в СССР и в мире.

Высокоточное описание объекта, его озёр, морен, границ снега и льда поможет в дальнейших исследованиях последствий глобального изменения климата для ледников Полярного Урала.

С 1980-х годов систематические наблюдения прекратились. В августе 2020 года состоялась экспедиция учёных Научного центра изучения Арктики и Московского госуниверситета на ледники Обручева и Чернова.

Были проведены геодезические работы на леднике Обручева и геофизические работы для построения его карты, сделан ортофотоплан объекта. Исследования показали, что ледник с 1953 года сократился более чем в два раза по площади и длине. Гляциологическое обследование ледника Чернова выявило, что с середины XX века его площадь практически не изменилась.

В настоящее время ледники Обручева и Чернова оцениваются учёными как безопасные. Мониторинг позволит оценивать опасность и прогнозировать возможные риски.

- Во-первых, ледники для современной науки – это чуткие индикаторы климатических изменений. Во-вторых, таяние и сокращение ледников могут привести к активизации опасных процессов, таких как гляциальные паводки и селевые потоки, – комментирует заведующий сектором криосферы Научного центра изучения Арктики, кандидат физико-математических наук Ярослав Камнев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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