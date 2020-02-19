19 Февр. 2020 2020-02-19T14:47:05+03:00

Новоуренгойский наркоторговец сел за «закладки» на 13 лет Фото: Ольга Крыльцова

Кроме того, его оштрафовали на 300 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое зачитали приговор 28-летнему наркоторговцу. В феврале 2019 года ямалец через Интернет, сбыл запрещенное вещество общей массой 1,89 грамм. Для этого организовал закладки на территории города.

Кроме того, он приобрел у неизвестного более 100 граммов наркотиков, которые хранил у себя дома и в тайнике, чтобы дальнейшем также сбыть дистанционным способом. Однако довести до конца свой преступный умысел не смог, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов. Наркотики были изъяты.

Суд учел позицию гособвинителя и признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU