2020-02-19T14:47:05+03:00
Происшествия

Новоуренгойский наркоторговец сел за «закладки» на 13 лет

Кроме того, его оштрафовали на 300 тысяч рублей
Анна Полякова
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Новоуренгойский наркоторговец сел за «закладки» на 13 летНовоуренгойский наркоторговец сел за «закладки» на 13 летФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое зачитали приговор 28-летнему наркоторговцу. В феврале 2019 года ямалец через Интернет, сбыл запрещенное вещество общей массой 1,89 грамм. Для этого организовал закладки на территории города.

Кроме того, он приобрел у неизвестного более 100 граммов наркотиков, которые хранил у себя дома и в тайнике, чтобы дальнейшем также сбыть дистанционным способом. Однако довести до конца свой преступный умысел не смог, поскольку его задержали сотрудники правоохранительных органов. Наркотики были изъяты.

Суд учел позицию гособвинителя и признал подсудимого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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