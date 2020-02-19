19 Февр. 2020 2020-02-19T14:13:27+03:00

Ноябрьск готовится к Масленице и прощается с новогодней сказкой Фото: Администрация Ноябрьска

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В Ноябрьске работы по демонтажу Ледового городка на аллее по улице Ленина начнутся 20 февраля. Решение о сносе конструкций принято комиссионно и связано, в первую очередь, с обеспечением безопасности жителей, сообщили в администрации Ноябрьска.

Теплая зима и оттепель не способствуют устойчивости ледяных конструкций. Вначале разберут горки, которых на аллее четыре, затем элементы остальных двенадцати конструкций демонтируют и вывезут.

Одновременно разберут и отправят на хранение новогодние конструкции и елку в Ноябрьск-парке. Именно здесь уже 1 марта горожане отметят Масленицу.

Напомним, ледовый городок, посвященный «Семи чудесам света», стал настоящим центром притяжения ноябрян, здесь с удовольствием проводили время и дети, и взрослые.

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ИСТОЧНИК KP.RU