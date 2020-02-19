В Ноябрьске обнаружили тело убитой женщины

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:32:27+03:00

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В Ноябрьске устанавливают обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружено в квартире дома на улице Магистральной. По предварительным данным горожанка была убита.

Как сообщили в местной полиции, тело имело признаки насильственной смерти. У жертвы выявлены многочисленные повреждения в области головы и тела. Личность погибшей устанавливается. Пока сообщается, что возраст женщины примерно 40-50 лет.

Тело изучат судмедэксперты, чтобы достоверно определить причину смерти. Правоохранителями проводится доследственная проверка по факту совершённого преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU