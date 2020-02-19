Фёдор Конюхов в марте отправится в экспедицию на Ямал

19 Февр. 2020 2020-02-19T14:17:42+03:00

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Всемирно известный путешественник Фёдор Конюхов принял приглашение губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова совершить экспедицию на Ямал. Во время их встречи в экспедиционном штабе в Москве Конюхов рассказал, что в последний раз был на полуострове в 80-ые годы прошлого века. Тогда он прошёл пешком от Оби до Енисея, через Лабытнанги, через Салехард.

- В 80-ые годы там практически ничего не было. А сейчас, уверен, это современные города, совершенно другая жизнь. Нигде Север так не развивается, как в нашей стране, – отметил Фёдор Конюхов.

Дмитрий Артюхов пригласил путешественника этой весной лично оценить произошедшие изменения, и как при этом сохраняются традиции северных народов.

Экспедиция на Ямал начнётся в конце марта 2020 года. Путешественник примет участие в праздновании Дня оленевода, где с ним смогут пообщаться жители и гости столицы округа. Также Фёдор Конюхов проведет несколько дней в тундре, в стойбище оленеводов, посетит «Землю надежды», посёлок Сабетта и доедет на снегоходах до острова Белый.

Ямальская экспедиция Фёдора Конюхова станет центральным эпизодом документального фильма режиссёра, этнографа и члена Русского географического общества Леонида Круглова о развитии русской Арктики.

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ИСТОЧНИК KP.RU