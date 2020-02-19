Штормовой ветер в Ноябрьске уложил праздничную конструкцию

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:57:40+03:00

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Сильный ветер, который бушевал 18 февраля на территории Ямала, в Ноябрьске обрушил светящуюся конструкцию в городе. Разгула стихии не выдержали цифры «2020». Сообщение о последствиях разбушевавшегося ветра появилось в паблике «Злой Ноябрянин» во «ВКонтакте».

Местные жители, высказав в комментариях ужас по поводу мощного штормового ветра, обратились к прокуратуре с просьбой проверить все конструкции в городе на прочность, чтобы не повторилось случившегося.

Напомним, накануне в связи с погодными условиями были перебои с авиаперелётами. Часть ямальских трасс были перекрыты из-за переметов. Водителей Ноябрьска просили отказаться от поездок за город.

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ИСТОЧНИК KP.RU