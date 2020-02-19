2020-02-19T11:18:26+03:00
Общество

Самый большой объект здравоохранения на Ямале построят в Ноябрьске

Возведение поликлиники начнется в 2021 году
Анна Полякова
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Самый большой объект здравоохранения на Ямале построят в Ноябрьске Фото: Администрация НоябрьскаСамый большой объект здравоохранения на Ямале построят в Ноябрьске Фото: Администрация Ноябрьска
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Планы по строительству в Ноябрьске поликлиники на 1400 посещений с руководством Центральной горбольницы обсудил замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов. Он проинспектировал основные строительные площадки города.

- Это крупнейший за последнее время объект здравоохранения достался Ноябрьску, проект сложный, в существующем медгородке, мы очень долго обсуждали его с главой, - отметил заместитель губернатора.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поручил начать строительство поликлиники в 2021 году. Сейчас идет активная работа по проектированию нового поликлинического корпуса.

Кроме того, в рамках реализации программы по переселению из аварийного жилья в городе строят 11 домов. По итогам поездки по строящимся объектам, замгубернатора провел совещание в администрации. В целом итогами инспекции Андрей Воронов остался доволен и поставил твердую «четверку».

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом стройка в Ноябрьске заметно оживилась. Если в 2019-м мы ввели около 10 тысяч квадратных метров, то в этом году ожидается в три раза больше. Ноябрьск и дальше будет активно застраиваться. Особенно это касается центральных территорий города, где снесены аварийные дома.

- Задача, поставленная губернатором, к 2025 году ликвидировать большую часть проблемного ветхого фонда на Ямале, выполнима. Все необходимые контракты с застройщиками заключены, земельные участки определены, — резюмировал Андрей Воронов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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