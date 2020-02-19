2020-02-19T11:10:16+03:00
Происшествия

Педагогу погибшего картингиста дали условный срок

10-летнего пилота задушил шарф
Анна Полякова
Поделиться:
Педагогу картодрома, где погиб ребенок, дали условный срок Фото: pixabay.comПедагогу картодрома, где погиб ребенок, дали условный срок Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Виновным в смерти ребенка на картодроме в Салехарде признали педагога Центра внешкольной работы. Его судили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», трагедия произошла 10 ноября 2019 года на картодроме. 10-летний воспитанник МБУ ДО «Центр внешкольной работы» скончался во время тренировочных занятий. На втором круге мальчику стало плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребенка не удалось. До выяснения причин гибели мальчика на картодроме были прекращены все занятия.

Ребенок сел за руль в неподходящей одежде. Шарф, который был завязан сзади на шее, попал в движущие механизмы открытых частей карта, затянув, таким образом, петлю на. Смерть несовершеннолетнего наступила от механической асфиксии.

Педагог дополнительного образования разместил в карте ученика, несмотря на то, что проверка одежды детей входит в круг обычных его профессиональных обязанностей. Однако педагог не обратил внимания на шарф, и не поправил на ребенке одежду.

Приговором суда педагогу Центра назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 2 года, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самый большой объект здравоохранения на Ямале построят в Ноябрьске
Педагогу погибшего картингиста дали условный срок
Ветераны Ямала сразились в шахматном турнире
На Ямале открыли региональные дороги после метели
На трассе Сургут-Салехард водитель иномарки спровоцировал ДТП на встречке
«Хендай Солярис» сбил двух девушек в Сургуте
Мэр Ноябрьска в прямом эфире ответит на вопросы горожан
Региональный маткапитал в 500 тысяч рублей реализовали 32 ямальские семьи
Новоуренойка хотела сэкономить на авиабилетах и попалась мошенникам
Жители Салехарда создадут стенгазету о спортивной жизни города
Погода на Ямале 19 февраля: потеплеет до -1 градуса
Детские сады в Салехарде строят с опережением графика
Сквозной проезд по трассе Надым-Салехард и мосту через Пур откроется в 2020 году
Еще один район Ямала решил объединиться в муниципальный округ
В Салехарде пройдёт конкурс на самый чистый двор
Мошенник, представившись полицейским, пытался обокрасть жительницу Муравленко
В Тазовском напишут диктант на ненецком языке
Участок трассы Сургут – Салехард замело снегом
Танцоры ямальской «Сударушки» привезли из Санкт-Петербурга Гран-при
Водителей Ноябрьска просят отказаться от поездок за город
Полицейские ЯНАО задержали мошенника, продававшего несуществующие вещи
Два дня в Салехарде будет бушевать метель
На Ямале из-за метели отменяют и задерживают авиарейсы
Площадь в Салехарде в 2021 году превратят в сказку
В Тазовском районе мужчину судят за попытку изнасилования
Самозанятые пуровчане могут получить финансовую помощь