Педагогу погибшего картингиста дали условный срок

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:10:16+03:00

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Виновным в смерти ребенка на картодроме в Салехарде признали педагога Центра внешкольной работы. Его судили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», трагедия произошла 10 ноября 2019 года на картодроме. 10-летний воспитанник МБУ ДО «Центр внешкольной работы» скончался во время тренировочных занятий. На втором круге мальчику стало плохо. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи, но спасти ребенка не удалось. До выяснения причин гибели мальчика на картодроме были прекращены все занятия.

Ребенок сел за руль в неподходящей одежде. Шарф, который был завязан сзади на шее, попал в движущие механизмы открытых частей карта, затянув, таким образом, петлю на. Смерть несовершеннолетнего наступила от механической асфиксии.

Педагог дополнительного образования разместил в карте ученика, несмотря на то, что проверка одежды детей входит в круг обычных его профессиональных обязанностей. Однако педагог не обратил внимания на шарф, и не поправил на ребенке одежду.

Приговором суда педагогу Центра назначено наказание в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком продолжительностью 2 года, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU