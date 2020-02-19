Ветераны Ямала сразились в шахматном турнире

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:51:49+03:00

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Ежегодный шахматный турнир среди ветеранов состоялся в представительстве ЯНАО в Тюменской области. Состязания посвятили Дню защитника Отечества. Открыл турнир руководитель представительства Виталий Аленин, который поздравил ветеранов с праздником.

Участниками турнира стали 32 человека. В этом году соревнования проходили в двух подгруппах: высшая и первая лиги. Судьями соревнований стали международный мастер по шахматам Елена Сазонова и мастер спорта по шахматам Виктор Кузнецов.

Самым опытным шахматистом этого турнира был признан Валентин Федоров, которому в этом году исполнился 81 год. Судьи вручили участнику особую памятную награду.

По итогам набранных призовых очков победителем высшей лиги стал Александр Кудинов, первое место любительской лиги занял Владимир Кох. Среди женщин максимальное количество очков набрала Бану Айтмухаметова. Победители получили дипломы и призы, сообщает правительство ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU