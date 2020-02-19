На Ямале открыли региональные дороги после метели

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:35:55+03:00

На Ямале после метели открыли региональные дороги Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Транспорт пустили по участкам Коротчаево-Новый Уренгой, Пуровск-Коротчаево и Новый Уренгой - Ныда

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Накануне из-за сильной метели и нулевой видимости были закрыты региональные трассы. Как только погода нормализовалась, и дорожники справились с сугробами, по автодорогам вновь пустили движение транспорта.

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, на участке Коротчаево-Новый Уренгой движение открыто в обоих направлениях, посты ГИБДД снимаются. Опасность переметов миновала. Также проезд обеспечен на участках Пуровск-Коротчаево и Новый Уренгой - Ныда.

Посты ГИБДД совместно с подрядчиками со стороны Уренгоя и со стороны Пангод интервально регулируют потоки, формируя автоколонны, для расчистки подрядчиком наиболее сложного участка Ныда - Пангоды, км 828-км 834.

Напомним, в Пуровском, Ямальском, Тазовском, Приуральском, Шурышкарском, Надымском районах порывы ветра во время метели достигали 18-23 м/с. Дороги чистили даже ночью.

Накануне утром образовался затор на участке дороги ж.-д. ст. Ныда – Пангоды км. 829 - км 830. Скопилось около 50 машин в обе стороны. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники ГИБДД перекрыли движение на участке км 769 – км 855. Дорогу в течение дня чистили, постепенно пропуская скопившийся транспорт в сопровождении дорожной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU