2020-02-19T09:07:56+03:00
Происшествия

На трассе Сургут-Салехард водитель иномарки спровоцировал ДТП на встречке

Мужчина за рулем второго автомобиля получил травмы
Анна Полякова
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На трассе Сургут-Салехард водитель иномарки спровоцировал ДТП на встречке Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа трассе Сургут-Салехард водитель иномарки спровоцировал ДТП на встречке Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На ямальской трассе водитель иномарки отправил на больничную койку автомобилиста, ехавшего по правилам. Авария произошла ночью 18 февраля на 373 километре автодороги Сургут-Салехард.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель автомобиля «ТОЙОТА», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с «ПЕЖО». В результате ДТП водитель второго автомобиля с травмами госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых один человек травмирован. С начала 2020 года в 867 зарегистрированных ДТП, погибли десять человек и 66 травмированы, в их числе пять детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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