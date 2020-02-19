Мэр Ноябрьска в прямом эфире ответит на вопросы горожан

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:46:43+03:00

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Глава Ноябрьска Алексей Романов в прямом эфире на своей странице в «Инстаграм» ответит на обращения ноябрян. В таком формате общение с горожанами 19 февраля в 19:00 пройдет в третий раз.

Как отметили в администрации Ноябрьска, ежедневно в адрес мэра поступает около десятка вопросов. Горожане обращаются к мэру на его личной странице в «Инстаграм», в комментариях. Немало обращений поступает и в официальную группу администрации города Ноябрьска.

С начала 2020 года специалисты муниципалитета ответили уже на 400 вопросов, в том числе: по уборке снега, вывозу твердых коммунальных отходов, организации новых видов услуг, поддержке бизнеса и многие другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU