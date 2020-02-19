Региональный маткапитал в 500 тысяч рублей реализовали 32 ямальские семьи

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:25:18+03:00

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Ямальские семьи уже получили 167 свидетельств на региональный материнский капитал, сумма которого с января выросла и теперь составляет 500 тысяч рублей. Инициатором таких изменений стал губернатор округа Дмитрий Артюхов. Кроме того, свидетельства выдаются не только на третьего ребенка в семье, как это было ранее, но и на всех последующих.

32 семьи уже реализовали маткапитал в этом году. Большинство из них решили направить деньги на улучшение жилищных условий. Две семьи – на получение медицинской помощи.

В 2019 году свидетельства на региональный маткапитал получили 1416 семей, чуть больше тысячи из них – распорядились средствами. Те, кто получил свидетельство раньше января этого года, но так и не успел им воспользоваться, теперь могут также получить увеличенную сумму.

- Это самый большой материнский капитал в России, – отметил Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в регионе.

Помощи семьям в регионе губернатор уделяет особое внимание, поэтому на Ямале постоянно вводятся и совершенствуются меры поддержки. Помимо увеличения регионального маткапитала, на Ямале появились льготные авиабилеты для детей из многодетных семей. Таким семьям дали выбор: получать земельный участок или денежную компенсацию за него. С нового года им стало проще получить ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до трёх лет.

В феврале семьи с доходом ниже прожиточного минимума на каждого человека, где есть дети от трёх до семи лет, начали получать увеличенное до 8350 рублей пособие. Список мер постоянно расширяется. Губернатор анонсировал новую выплату – 150 тысяч региональных рублей за второго ребёнка в дополнение к аналогичной федеральной выплате.

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ИСТОЧНИК KP.RU