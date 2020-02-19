2020-02-19T07:15:38+03:00
Происшествия

Новоуренойка хотела сэкономить на авиабилетах и попалась мошенникам

Наживой аферистов стали 5 700 рублей
Анна Полякова
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Новоуренойка хотела купить дешевые авиабилеты и попалась мошенникамНовоуренойка хотела купить дешевые авиабилеты и попалась мошенникамФото: Ольга Крыльцова
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Жительница Нового Уренгой хотела сэкономить на авиабилетах и в сети Интернет оформила заявку на их покупку по стоимости существенно ниже существующей. Женщина ввела данные личные и данные карты. После этого с ее карты произошло списание 5 700 рублей. Однако электронные билеты она так и не получила, деньги ей тоже никто не вернул.

Осознав обман, 57-летняя северянка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Виновному за такое преступление грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан беречь свои сбережения и совершать покупки в Интернете только с проверенных сайтов и сообществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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