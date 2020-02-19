Жители Салехарда создадут стенгазету о спортивной жизни города

19 Февр. 2020 2020-02-19T06:38:59+03:00

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Салехардцы совместными усилиями могут создать огромную стенгазету спортивной жизни города с 1945 по 2020 год. Она будет посвящена 75-летию управления в сфере физической культуры и спорта. Название акции уже придумано - мы «Салехардспорт75».

- Время летит стремительно оставляя за спиной спортсмена медали, кубки, значки, грамоты и дипломы. И лишь фотография способна, будто секундомер, зафиксировать «лучшее время», - отмечают в управлении по физической культуре и спорту администрации муниципального образования.

Горожанам предлагают публиковать на своих страницах в социальных сетях спортивные фотографии с описанием и подписывать #салехардспорт75. Акция завершится 6 апреля в «Международный день спорта на благо развития и мира». Самые интересные снимки будут напечатаны на огромном баннере высотой 2 метра и 30-50 метров в длину.

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ИСТОЧНИК KP.RU