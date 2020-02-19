2020-02-19T06:38:59+03:00
Общество

Жители Салехарда создадут стенгазету о спортивной жизни города

Самые интересные снимки будут напечатаны на огромном баннере
Анна Полякова
Поделиться:
Жители Салехарда создадут городскую стенгазету о спортивной жизни Фото: Администрация СалехардаЖители Салехарда создадут городскую стенгазету о спортивной жизни Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

Салехардцы совместными усилиями могут создать огромную стенгазету спортивной жизни города с 1945 по 2020 год. Она будет посвящена 75-летию управления в сфере физической культуры и спорта. Название акции уже придумано - мы «Салехардспорт75».

- Время летит стремительно оставляя за спиной спортсмена медали, кубки, значки, грамоты и дипломы. И лишь фотография способна, будто секундомер, зафиксировать «лучшее время», - отмечают в управлении по физической культуре и спорту администрации муниципального образования.

Горожанам предлагают публиковать на своих страницах в социальных сетях спортивные фотографии с описанием и подписывать #салехардспорт75. Акция завершится 6 апреля в «Международный день спорта на благо развития и мира». Самые интересные снимки будут напечатаны на огромном баннере высотой 2 метра и 30-50 метров в длину.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоуренойка хотела сэкономить на авиабилетах и попалась мошенникам
Жители Салехарда создадут стенгазету о спортивной жизни города
Погода на Ямале 19 февраля: потеплеет до -1 градуса
Детские сады в Салехарде строят с опережением графика
Сквозной проезд по трассе Надым-Салехард и мосту через Пур откроется в 2020 году
Еще один район Ямала решил объединиться в муниципальный округ
В Салехарде пройдёт конкурс на самый чистый двор
Мошенник, представившись полицейским, пытался обокрасть жительницу Муравленко
В Тазовском напишут диктант на ненецком языке
Участок трассы Сургут – Салехард замело снегом
Танцоры ямальской «Сударушки» привезли из Санкт-Петербурга Гран-при
Водителей Ноябрьска просят отказаться от поездок за город
Полицейские ЯНАО задержали мошенника, продававшего несуществующие вещи
Два дня в Салехарде будет бушевать метель
На Ямале из-за метели отменяют и задерживают авиарейсы
Площадь в Салехарде в 2021 году превратят в сказку
В Тазовском районе мужчину судят за попытку изнасилования
Самозанятые пуровчане могут получить финансовую помощь