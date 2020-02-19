2020-02-19T05:23:38+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 февраля: потеплеет до -1 градуса

Местами пройдет кратковременный снег
Анна Полякова
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Погода на Ямале 19 февраля: потеплеет до -1 градусаПогода на Ямале 19 февраля: потеплеет до -1 градусаФото: Анна Полякова
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В среду, 19 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 1 градус. Пасмурно, периодически - снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Ноябрьске -3 градуса, пасмурно, в первой половине дня – небольшой снег. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -6 градусов. Солнечно и без осадков. Ветер юго-западный 6 м/с.

В Надыме -4 градуса. Ясная погода, осадки не прогнозируются. Юго-западный ветер 6 м/с.

В Губкинском -4 градуса, малооблачно. Кратковременный снег пройдет после обеда. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Тарко-Сале - 4 градуса, пасмурно. В середине дня город отдохнет от снега. Ветер юго-западный 5 м/с.

В Муравленко -2 градус. Днем в основном пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 7 м/с.

В Лабытнанги -1 градус, облачно, небольшой снег будет идти до вечера. Юго-зпаданй ветер 7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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