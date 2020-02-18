Детские сады в Салехарде строят с опережением графика

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:58:56+03:00

Мэрия дала команду подыскивать воспитателей, которые будут там работать

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В Салехарде ускоренными темпами ведется строительство трех детских садов на 240 мест каждый. В зданиях будут спортзалы, медицинские кабинеты, детские игровые зоны, прогулочные веранды и др. Все помещения предусмотрены СанПиН.Сейчас в садах ведутся работы по черновой отделке и по устройству внутренних инженерных сетей.

Строительство детсадов в микрорайоне Восточный, на проспекте Молодёжи и на улице Игарской проходит в рамках реализации нацпроекта «Образование». Возводятся они по соглашению о муниципально-частном партнёрстве. Срок сдачи объектов по документам – декабрь 2020 года, уточнили в администрации ямальской столицы.

Главные стройки проинспектировали первый замглавы Салехарда Олег Куруч, депутат Заксобрания ЯНАО Алексей Денисов, депутаты гордумы и представители администрации.

- Строительство идёт с опережением графика. Уже нужно подыскивать квалифицированных специалистов, которые будут воспитывать наших детей, - отметил Алексей Денисов. В конце весны депутаты городской думы ещё раз проинспектируют строящиеся детские сады.

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ИСТОЧНИК KP.RU