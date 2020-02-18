2020-02-18T15:22:40+03:00
Общество

Сквозной проезд по трассе Надым-Салехард и мосту через Пур откроется в 2020 году

Подрядчик строит участок сразу с двух сторон
Анна Полякова
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Сквозной проезд по трассе Надым-Салехард и мосту через Пур откроется в 2020 году Фото: yanao.ruСквозной проезд по трассе Надым-Салехард и мосту через Пур откроется в 2020 году Фото: yanao.ru
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Дорожникам Ямала предстоит выполнить повышенный объём работ в 2020 году, объявленном губернатором Годом дорог.

Например, на автодороге Надым-Салехард завершится строительство чуть более 70 км трассы. Это последний участок, построив который, на дороге можно будет организовать сквозной проезд. Подрядчик строит участок сразу с двух сторон, сообщает правительство ЯНАО.

После весенней распутицы в конце марта 2020 года строители начнут устраивать дорожную одежду из щебеночно-песчаной смеси. Летом продолжится асфальтирование участков дороги со стороны Надыма. В конце года 166 км трассы Надым-Салехард будет выполнено в асфальтобетоне, 178 – в щебне.

Продолжается строительство моста через реку Пур Его длина будет 1 023 м. Общая готовность объекта – более 60%. Летом будет произведено устройство дорожной одежды. Пролётные строения обеспечат движение крупных судов, катеров и лодок. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам. Всего в этом году на Ямале дорожники отремонтируют и построят 400 километров дорог.

- Проектные работы, ведущиеся с прошлого года, охватывают ещё большую протяженность трасс. Формируется задел на будущее, чтобы провести торги пораньше и позволить подрядчикам лучше подготовиться, – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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