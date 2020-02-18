18 Февр. 2020 2020-02-18T15:09:20+03:00

Еще один район Ямала решил объединиться в муниципальный округ Фото: tasu.ru

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Собрание депутатов посёлка Тазовский предложило объединить все поселения района муниципальный округ. Местные народные избранники подхватили инициативу своих коллег из Тарко-Сале и Надыма.

По словам депутатов, вновь созданное муниципальное образование – муниципальный округ, сохранит свои границы в пределах Тазовского района. В результате объединения будет сформирована одноуровневая система местного самоуправления, будет один глава, одна администрация и один представительный орган.

Объединение позволит оптимизировать штат администраций поселений, отказаться от представительных органов в поселках и перенаправить сэкономленные бюджетные средства на реализацию социально-значимых проектов.

Жители сохранят все сельские льготы. На местах будут сформированы территориальные отделы районной администрации, - аргументировал свою позицию глава муниципального образования.

Депутаты единогласно поддержали инициативу о преобразовании района в муниципальный округ. Решение Собрания депутатов п. Тазовский будет направлено в районную думу, а также во все представительные органы поселений.

По словам главы Тазовского района Василия Паршакова, инициатива направлена на то, чтобы власть централизованно решала вопросы людей. Это логично, особенно сейчас, когда необходимо повышать качество работы наших исполнительных органов власти, более грамотно и оперативно решать проблемы поселений. Но очень важно, чтобы и население поддержало эту идею.

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ИСТОЧНИК KP.RU