2020-02-18T14:52:56+03:00
Общество

В Салехарде пройдёт конкурс на самый чистый двор

Грант победителя можно потратить только на благоустройство территории
Анна Полякова
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В Салехарде пройдёт конкурс на самый чистый двор Фото: правительство ЯНАОВ Салехарде пройдёт конкурс на самый чистый двор Фото: правительство ЯНАО
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В Салехарде в марте начнется конкурс дворов. Самый чистый назовут в начале апреля. сообщили в администрации ямальской столицы. В нём могут принять участие управляющие компании, отслуживающие не менее шести домов.

- В день осмотра представитель управляющей компании перед конкурсной комиссией тянет жребий и таким образом выбирается только три дома, которые и будут осмотрены на предмет соответствия требованиям, - отметил замначальника департамента городского хозяйства Анатолий Рогожников.

Определены критерии, по которым комиссия будет оценивать дворы. Например, придомовая территория должна быть очищена от снега, на кровле не должно быть сосулек и снега. Детские и спортивные площадки должны быть чистыми. На придомовой территории не должно быть складированного после очистки снега. Учитываются и элементы благоустройства: пешеходный тротуар, скамейки, урны, контейнерная площадка.

Средства гранта, который достанется победителю, могут быть израсходованы только на приобретение техники для уборки снега, заключение контрактов на уборку снега, проведение ремонтных работ в обслуживаемых домах либо на благоустройство придомовых территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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