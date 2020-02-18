Мошенник, представившись полицейским, пытался обокрасть жительницу Муравленко

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:26:24+03:00

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В Муравленко возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. К правоохранителям обратилась 45-летняя директор магазина. Выяснилось, что 14 февраля ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции. Собеседник заявил, что хочет приобрести шесть подарочных сертификатов на общую стоимость 30 тысяч рублей и попросил подъехать к административному зданию Госавтоинспекции для оплаты товара.

В ходе телефонного разговора аферист вошел в доверие к горожанке и попросил предпринимательницу перевести по номеру телефона 1 тысячу рублей. После перевода злоумышленник попросил перевести еще 4 тысячи рублей, но женщина отказалась.

Приехав к назначенному месту, женщина пыталась дозвониться до «полицейского», но он на связь не вышел. Только тогда северянка поняла, что ей звонил вовсе не правоохранитель, и ее обманули. Полицейские устанавливают причастных к совершению данного противоправного деяния.

Правоохранители обращают внимание граждан на то, что в последнее время участились случаи, когда мошенники представляются сотрудниками полиции, прокуратуры, суда и т.д. Необходимо проверять подлинность полученной информации, позвонив на телефоны, указанные на официальных страницах организаций, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU