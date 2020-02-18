2020-02-18T13:36:27+03:00
Общество

В Тазовском напишут диктант на ненецком языке

Проверить свои знания сможет любой желающий
Анна Полякова
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В Тазовском напишут диктант на ненецком языке Фото: правительство ЯНАОВ Тазовском напишут диктант на ненецком языке Фото: правительство ЯНАО
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Тазовчане в Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, напишут диктант на ненецком языке. Образовательная акция пройдет в библиотеке районного центра.

Она направлена на сохранение, популяризацию и развитие языков коренных малочисленных народов Севера. Проверить свои знания сможет любой желающий - для этого необходимо пройти предварительную электронную регистрацию, получить ID-номер участника и написать диктант - отрывок из произведения на ненецком языке.

Участники мероприятия получат соответствующие сертификаты. Результаты диктанта можно узнать по идентификационному номеру участника на официальном сайте окружного Аппарата общественной палаты, сообщили в администрации Тазовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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