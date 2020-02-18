Танцоры ямальской «Сударушки» привезли из Санкт-Петербурга Гран-при

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:18:38+03:00

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Таркосалинские танцоры ансамбля «Сударушка» вернулась из Санкт-Петербурга с Гран-при международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Мы вместе». Воспитанники заслуженного коллектива народного творчества стали лучшими в номинации «Народный и народно-стилизованный танец», сообщили в администрации Пуровского района.

Старшая группа ансамбля заняла два первых места с хореографическими композициями «Утушка луговая» и «Северный хоровод» и была удостоена Гран-при фестиваля. Номеру «Русская плясовая» в исполнении средней группы жюри конкурса присудило второе место.

Конкуренцию таркосалинцам на международном конкурсе-фестивале «Мы вместе» составили 900 участников. Творческие коллективы соревновались в четырёх номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальное исполнительство и хореография.

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ИСТОЧНИК KP.RU