18 Февр. 2020 2020-02-18T12:57:41+03:00

Водителей Ноябрьска просят отказаться от поездок за город Фото: Администрация Ноябрьска

Предостережение опубликовано в связи с ухудшением погоды

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Госавтоиспекция Ноябрьска просит водителей воздержаться от выезда на загородные дороги. Отказаться от поездки советуют в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра.

По данным метеослужб в ближайшие два-три часа и в течение всего дня на территории Ямала ожидается опасное явление: очень сильный ветер, порывы которого будут достигать 25 м/с. Снег, метель. Особо погода разгуляется в Пуровском районе.

Если поездки не избежать, автолюбителям рекомендуют быть максимально внимательными и осторожными при движении, выбирать скоростной режим, соответствующий сложившимся метеорологическим условиям, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования.

Автоинспекторы напомнили, что резкое торможение, рискованное маневрирование в условиях гололедицы и плохой видимости может привести к созданию аварийных ситуаций.

Как сообщалось ранее, в ближайшие два дня на территории Салехарда ожидаются неблагоприятные условия погоды, сообщили в администрации ямальской столицы. При температуре воздуха днем 0… - 2 градусов ожидается снег, метель, ветер порывами до 20 м/с. Непогода ворвалась на Ямал 18 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU