Водителей Ноябрьска просят отказаться от поездок за город
Госавтоиспекция Ноябрьска просит водителей воздержаться от выезда на загородные дороги. Отказаться от поездки советуют в связи с ухудшением погодных условий и усилением ветра.
По данным метеослужб в ближайшие два-три часа и в течение всего дня на территории Ямала ожидается опасное явление: очень сильный ветер, порывы которого будут достигать 25 м/с. Снег, метель. Особо погода разгуляется в Пуровском районе.
Если поездки не избежать, автолюбителям рекомендуют быть максимально внимательными и осторожными при движении, выбирать скоростной режим, соответствующий сложившимся метеорологическим условиям, соблюдать безопасную дистанцию и правила маневрирования.
Автоинспекторы напомнили, что резкое торможение, рискованное маневрирование в условиях гололедицы и плохой видимости может привести к созданию аварийных ситуаций.
Как сообщалось ранее, в ближайшие два дня на территории Салехарда ожидаются неблагоприятные условия погоды, сообщили в администрации ямальской столицы. При температуре воздуха днем 0… - 2 градусов ожидается снег, метель, ветер порывами до 20 м/с. Непогода ворвалась на Ямал 18 февраля.
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ИСТОЧНИК KP.RU