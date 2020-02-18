Полицейские ЯНАО задержали мошенника, продававшего несуществующие вещи

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:47:18+03:00

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Ямальские полицейские раскрыли серию интернет-мошенничеств. Аферистом оказался 34-летний житель Сочи Краснодарского края. Его задержали на территории Ростовской области.

С января по апрель 2019 года злоумышленник размещал различные объявления в соцсети. Он продавал несуществующую бытовую технику, а также сдавал посуточно квартиру. Под предлогом внесения предоплаты он похищал деньги. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Мошенничество». Фигуранта заключили под стражу. Задержанный дал признательные показания.

Полицейские обнаружили у него вещественные доказательства, указывающие на причастность к совершенному правонарушению. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следователи и устанавливают всех потерпевших, ставших жертвами данного фигуранта, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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ИСТОЧНИК KP.RU