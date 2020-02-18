2020-02-18T12:47:18+03:00
Происшествия

Полицейские ЯНАО задержали мошенника, продававшего несуществующие вещи

Мужчина размещал объявления в соцсети
Анна Полякова
Поделиться:
Полицейские ЯНАО задержали мошенника, продававшего несуществующие вещи Фото: 89.мвд.рфПолицейские ЯНАО задержали мошенника, продававшего несуществующие вещи Фото: 89.мвд.рф
Изменить размер текста:

Ямальские полицейские раскрыли серию интернет-мошенничеств. Аферистом оказался 34-летний житель Сочи Краснодарского края. Его задержали на территории Ростовской области.

С января по апрель 2019 года злоумышленник размещал различные объявления в соцсети. Он продавал несуществующую бытовую технику, а также сдавал посуточно квартиру. Под предлогом внесения предоплаты он похищал деньги. Общий ущерб составил более 80 тысяч рублей.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Мошенничество». Фигуранта заключили под стражу. Задержанный дал признательные показания.

Полицейские обнаружили у него вещественные доказательства, указывающие на причастность к совершенному правонарушению. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, следователи и устанавливают всех потерпевших, ставших жертвами данного фигуранта, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителей Ноябрьска просят отказаться от поездок за город
Полицейские ЯНАО задержали мошенника, продававшего несуществующие вещи
Два дня в Салехарде будет бушевать метель
На Ямале из-за метели отменяют и задерживают авиарейсы
Площадь в Салехарде в 2021 году превратят в сказку
В Тазовском районе мужчину судят за попытку изнасилования
Самозанятые пуровчане могут получить финансовую помощь
В Салехарде мужчина во время пьянки пытался зарезать хозяина квартиры
Надымские поселения могут объединить в муниципальный округ
Ямалец палкой выбивал из свидетеля «удобные» показания
Ноябрьские школьники выбирают будущую профессию в VR-шлеме
Предприниматели Ноябрьска назвали пять проблем бизнеса
В Яр-Сале автомобиль сбил мальчика на обочине
Зимник Надым-Салехард закрыли из-за метели
Новоуренгоец лишился свободы за полтора грамма «синтетики»
В Салехарде начали подготовку к празднованию Дня Победы
Погода на Ямале 18 февраля: снег и сильный ветер
В Губкинском отремонтируют один из первых детсадов города
В ЯНАО обсудили законопроект о запрете на продажу детям зажигалок
На Ямале наказали капитана «Метеора», посадившего судно на мель
Под наблюдением ямальских врачей семь человек, приехавших из Китая
Глава Ямале поздравил земляков с Днём студотрядов
В восьми муниципалитетах Ямала продлили карантин по ОРВИ
Четвертый зимник Ямала не могут открыть из-за теплой зимы
Ноябряне смогут сообщить о коррупции по телефону «Горячей линии»
В Салехарде начала работу Федерация бильярдного спорта
В Салехарде ищут виновного в обрушении снега на автомобиль