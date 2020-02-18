18 Февр. 2020 2020-02-18T12:18:32+03:00

Два дня в Салехарде будет бушевать метель Фото: Администрация Салехарда

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В ближайшие два дня на территории Салехарда ожидаются неблагоприятные условия погоды, сообщили в администрации ямальской столицы. При температуре воздуха днем 0… - 2 градусов ожидается снег, метель, ветер порывами до 20м/с. Непогода ворвалась на Ямал 18 февраля.

Дорожная техника в окружном центре перешла на усиленный режим работы. Во вторник на линии 19 единиц снегоуборочной и специализированной техники - бобкэты, погрузчики, самосвалы, грейдеры, многофункциональные комбинированные машины.

Кроме того, в круглосуточном режиме город патрулирует дежурная техника. Работы ведутся на всей улично-дорожной сети. В первую очередь, убирают снег с основных дорог, автобусных карманов, тротуаров. Все усилия техники направлены на расчистку снега, чтобы люди и машины смогли беспрепятственно пройти и проехать. Усиленный режим работы будет сохраняться до тех пор, пока не восстановится погода.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», в аэропорту Салехарда из-за непогоды отменены утренние рейсы вертолетов в Мыс-Каменный и Сеяху. Задержаны вылеты в Салемал и Лопхари. Самолеты отправляются и садятся по расписанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU