Площадь в Салехарде в 2021 году превратят в сказку

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:40:02+03:00

Горожане хотят, чтобы зимой и летом там было красиво и функционально

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Площадь у центра культуры и спорта «Геолог» в Салехарде преобразится в 2021 году. Она оказалась в числе приоритетов на благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Площадь выбрали жители на портале «Живём на Севере».

Власти города считают, что площадь должна быть сказочной не только зимой. Перед новым годом традиционно здесь строят уникальные по красоте ледовые городки, это – любимое место для досуга салехардцев. Именно поэтому салехардцы хотят, чтобы и летом там было красиво и функционально.

Напомним, депутат гордумы Лариса Цупикова в своём аккаунте в Инстаграм обратилась к главе Салехарда с инициативой. Она предложила превратить центральную площадь любимого города у ЦКиС «Геолог» в прекрасную сказку, где будет хорошо, красиво и уютно зимой и летом – всем, без исключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU