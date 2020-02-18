В Тазовском районе мужчину судят за попытку изнасилования

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:51:03+03:00

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В Тазовском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в покушении на изнасилование, которое совершил днем 1 января 2020 года.

Жертву 27-летний пьяный ямалец нашел в гостях, где накануне праздновал встречу нового года. Оказавшись наедине с 22-летней девушкой, он попытался к вступлению с ней в половое сношение, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Мучителя остановила зашедшая в комнату женщина. Нанеся 22-летней потерпевшей несколько ударов по лицу и различным частям тела, мужчина попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции.

Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием в раскрытии преступления. Следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением ушло в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU