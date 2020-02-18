Самозанятые пуровчане могут получить финансовую помощь

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:26:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Безработные пуровчане используют субсидию чаще всего на открытие дополнительных сфер услуг. Жители Пуровского района, состоящие на бирже труда, могут воспользоваться программой «Самозанятость безработных граждан» и создать собственное дело. Помощь в этом начинании готов оказать центр занятости населения. За 11 лет финансовой помощью воспользовались 126 человек. На Ямале размер дотации составляет 91 700 рублей.

Как отмечают специалисты таркосалинского центра занятости, стать участником программы могут только безработные. Для признания таковыми необходимо встать на учёт в службе занятости. Для этого нужно быть старше 16 лет, и не находится в статусе ученика образовательных учреждений, студента или пенсионера.

Финансовую помощь в рамках программы выделяют безвозмездно. Но есть и обязательные условия. В течение года начинающий предприниматель не имеет права прекращать свою деятельность. В противном случае деньги придётся вернуть, сообщает администрация Пуровского района.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU