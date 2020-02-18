2020-02-18T10:26:48+03:00
Общество

Самозанятые пуровчане могут получить финансовую помощь

Субсидию чаще всего тратят на открытие дополнительных сфер услуг
Анна Полякова
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Самозанятые пуровчане могут получить финансовую помощьСамозанятые пуровчане могут получить финансовую помощьФото: Ольга Крыльцова
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Безработные пуровчане используют субсидию чаще всего на открытие дополнительных сфер услуг. Жители Пуровского района, состоящие на бирже труда, могут воспользоваться программой «Самозанятость безработных граждан» и создать собственное дело. Помощь в этом начинании готов оказать центр занятости населения. За 11 лет финансовой помощью воспользовались 126 человек. На Ямале размер дотации составляет 91 700 рублей.

Как отмечают специалисты таркосалинского центра занятости, стать участником программы могут только безработные. Для признания таковыми необходимо встать на учёт в службе занятости. Для этого нужно быть старше 16 лет, и не находится в статусе ученика образовательных учреждений, студента или пенсионера.

Финансовую помощь в рамках программы выделяют безвозмездно. Но есть и обязательные условия. В течение года начинающий предприниматель не имеет права прекращать свою деятельность. В противном случае деньги придётся вернуть, сообщает администрация Пуровского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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