2020-02-18T10:13:40+03:00
Происшествия

В Салехарде мужчина во время пьянки пытался зарезать хозяина квартиры

Раненого успели спасти медики
Анна Полякова
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В Салехарде мужчина во время пьянки пытался зарезать собутыльника Фото: pixabay.comВ Салехарде мужчина во время пьянки пытался зарезать собутыльника Фото: pixabay.com
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Жителя Салехарда подозревают в покушении на убийство. 34-летний мужчина напал на собутыльника вечером 15 февраля.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, салехардец распивал алкоголь вместе с хозяином квартиры. В какой-то момент между ними возник конфликт. Гость схватил нож и два раза ударил им в грудь 32-летнему приятелю.

Трагического финала удалось избежать. Находившаяся в квартире женщина вызвала скорую помощь, и мужчину своевременно доставили в больницу. Скрывшегося с места преступления подозреваемого задержали сотрудники полиции.

Сейчас следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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