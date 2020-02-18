Надымские поселения могут объединить в муниципальный округ

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:34:33+03:00

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Надымские депутаты выдвинули инициативу объединить все поселения Надымского района в муниципальный округ. Предложение было единогласно поддержано народными избранниками на внеочередном заседании, сообщили в администрации Надымского района.

По мнению депутатов, единая структура муниципальной власти позволит исключить дублирование функций. Преимущество одноуровневой системы вертикали власти в понятности для жителей: один глава, одна местная администрация, один представительный орган. Кроме того, создание муниципального округа предполагает не только единый бюджет, но и его более эффективное расходование.

В результате таких изменений жители Надымского района ничего не потеряют – все льготы, положенные сельским жителям, сохранятся в полном объеме.

Предложения об объединении поселений в муниципальный округ направлены в Надымскую районную Думу. Глава района Леонид Дяченко уже поддержал депутатскую инициативу. В дальнейшем она также будет вынесена на публичные слушания, которые пройдут во всех поселениях Надымского района.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что с аналогичной инициативой выступали таркосалинские депутаты, предлагая объединить все поселения Пуровского района в муниципальный округ.

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ИСТОЧНИК KP.RU