Ямалец палкой выбивал из свидетеля «удобные» показания

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:18:28+03:00

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В Ямальском районе осудили жителя села Сеяха, который, избивая, принуждал свидетеля дать ложные показания.

Он напал на мужчину возле магазина «Стрелец» в селе Яр-Сале. В неадекватном состоянии под влияние алкоголя агрессор стал требовать от своей жертвы изменить свидетельские показания. Эти данные подтверждали виновность жителя села Сеяха в совершении тяжкого преступления против личности.

После словесной перепалки напавший ударил мужчину по лицу. Затем упавшего на землю ямальца он начал избивать деревянной палкой, нанося множественные удары по различным частям тела, до тех пор. Он бил его до тех пор, пока измученный не пообещал изменить правдивые показания, а именно не говорить о том, что преступление совершено подсудимым.

Суд учел позицию гособвинителя и назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU